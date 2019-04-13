Polislerden minik öğrencilere ziyaret

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, polis haftası etkinlikleri kapsamında Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve polis haftası dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında, ilçede ki Ergezen Anaokulu'nu ziyaret eden polis memurları öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Miniklerin sıcak ilgisinden oldukça memnun olan polis memurları, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından polis memurları ziyaretlerini sonlandırdı.