Polislerin açtığı kurslara katılan öğrenciler resim sergisi açtı

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen "Genç Umutlar Projesi" kapsamında açılan kurslara katılan öğrenciler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde resim sergisi açtı.

Güvenli hayat ve güvenli gelecek için, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, hayata geçirilen “Genç Umutlar Projesi" okuyan, düşünen ve üreten gençlik amaçlıyor. Bu amaçla, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçedeki bin Öğrencilere okuma kitapları dağıtıldı, kırtasiye yardımları yapıldı. Öğrencilere yönelik seminer düzenlendi, aile ziyaretleri gerçekleştirildi, ayakkabı ve giyim desteğinde bulunuldu, resim kursu ve bağlama kursu açıldı. Proje kapsamında yaklaşık bir ay önce Tatvan Anadolu Lisesi'nde açılan resim kursuna katılan öğrenciler, yaptıkları eserleri Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde sergilediler. Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum amirleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen resim sergisinde 16 öğrencinin 31 eseri yer aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projelerin, çocukların ve gençlerin iyi yönde gelişimine katkı sunduğunu belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, proje kapsamında 5 köy okulundaki öğrencilere kitap dağıtıldığını, aile ziyaretleri gerçekleştirildiğini ve çocuklar ile gençlere yönelik kurslar açıldığını söyledi. Resim kursuna katılan öğrencilerin çok güzel eserler ortaya çıkardığını ifade eden Kaymakam Özkan, “Çocuklarımıza ve gençlerimize imkan sunduğumuz zaman güzel işler başardıklarını görüyoruz. Polis arkadaşlarımız da kendi işlerinin yanında iyi bir gelecek sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarda emeği olan tüm polis arkadaşlarımıza ve kurslara katılıp güzel eserler elde ederek bizi gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İki gün boyunca halkın beğenisine sunulan resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.