Prof. Dr. Fuat Sezgin 'in Kızı Hilal Sezgin 'den BEÜ Rektörüne ziyaret

Dr. Fuat Sezgin'in kızı, Gazeteci Yazar Hilal Sezgin, Bitlis Eren Ünivbersitesi (BEÜ) Rektörü Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Hilal Sezgin'e İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya eşlik etti. Bitlisli büyük bir ilim ve bilim adamı olan Dr. Fuat Sezgin'in kızını üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Yardım, konuklarına teşekkür etti. Rektör Dr. Yardım ayrıca konukları Hilal Sezgin ve İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya'ya çini tabak hediye etti. Ziyaret sonrasında Hilal Sezgin ve beraberindekiler için gezi programı düzenlendi. Gerçekleşen gezi programında Rektör Dr. Erdal Necip Yardım, konuklara eşlik etti.

Gezi programı kapsamında Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Kızıl Mescit, Ulu Cami, İhlasiye Medresesi ve üniversitemiz tarafından Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi olarak projelendirilen Elaman Hanı ziyaret edildi.