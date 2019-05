Ramazan ayında çiğköfte satışları arttı

Ramazan ayında en çok tüketilen besinlerin başında gelen çiğköfte, Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

İlçenin Yukarı Çarşısı'nda yıllardır Ramazan aylarında çiğköfte satışı yapan Ferhat Atalay, Ramazan ayında çiğköftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirtti. Çiğköfte Ustası Ferhat Atalay; “Ramazan her zaman olduğu gibi bu yıl da bütün bereketiyle birlikte geldi. Çiğköfte satışlarımız Ramazanla birlikte ikiye katlandı diyebiliriz. Vatandaşlar çiğköfteyi özellikle iftar saatine doğru almaya geliyorlar. Çiğköfte iftar sofralarına farklı bir lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar doyumluk kimileri de tadımlık alıyor. Her yıl satışlarım daha çok artıyor. Çiğköftemin tadına bakanlar çok beğeniyor ve devamlı almaya geliyorlar. Ayrıca ilçemizde ‘Hijyen Belgesi' olan tek çiğköfteciyim. Her Ramazan ayında aynı yerde satış yaptığım için birçok vatandaş çiğköfte almak için buraya geliyor. Adeta ilçede çiğköfte anlamında marka haline geldim. Halkımız büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Vatandaşlar ise, çiğköfteyi çok sevdiklerini ve özellikle Ramazan ayında daha fazla aldıklarını söylediler.