Rektör Yardım'dan kan bağışı kampanyasına destek

Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Kızılay Bitlis Şubesi ve BEÜ Genç Kızılay ekibi tarafından açılan kan bağışı standını ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi aldı.

BEÜ Hüsrevpaşa Yerleşkesi'nde kurulan kan bağışı standının ardından Merkezi Dersliklerde de devam eden kan bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Hayat kurtarmakla eş değer olan kan bağışlamanın önemine dikkat çekmek için Bitlis Eren Üniversitesi ailesi olarak, bu kampanyaya destek veriyoruz. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ederim" dedi.

Kan bağışı kampanyasına verdiği destekten dolayı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a teşekkür eden Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kan bağışı kampanyasına katılımın yoğun olduğunu ifade eden BEÜ Genç Kızılay Başkanı Büşra Tutumlu, "Etkinliğimize Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da katılım sağlayarak, Genç Kızılay ekibimizden desteklerini esirgemediler. Öğretim üyelerimizin öncülüğünde öğrencilerimizi de kan bağışı için teşvik etmeye çalıştık. Böylece günler öncesinden başlayan kan bağışı çalışmalarımızın somut meyvesini almış olduk. Tüm bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, şube yönetim kurulumuza, öğretim elemanlarımız ve öğrencelerimize şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.