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Rektör Yardım'dan Mevlid Kandili mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım, Mevlid Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.


Rektör Yardım, yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (sav) dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesini bu gece hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek doğumu asırlar önce müjdelenen Hazreti Muhammed'in tesis ettiği toplumsal yapı, tüm insanlığın varmak istediği nihai noktadır. Bozulmak istenen huzur ve kardeşlik ortamını daha da güçlü bir şekilde tesis etmek için kandillerin oluşturduğu manevi iklim, biz Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu müstesna zamanlarda edilen tüm duaların kabul olması temennisiyle Mevlid Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için sağlık, huzur, kardeşlik ve hoşgörü iklimini geliştirmesine hizmet etmesini diliyor; İslam âleminin, aziz milletimizin, Bitlislilerin ve üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Mevlid Kandili'ni kutluyorum” dedi.

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