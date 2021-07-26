Rektörlerden TATSO'ya “Pomza ve Perlit Çalıştayı” ziyareti

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) girişimleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) işbirliği ile Bitlis'te düzenlenmesi planlanan “Pomza ve Perlit Çalıştayı” için istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinde düzenlenen toplantı sonrasında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, beraberlerindeki bir heyetle birlikte TATSO'yu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Yönetim Kurulu ile meclis üyeleriyle bir araya gelen Rektör Aktekin ve Elmastaş, bölge için büyük bir öneme sahip olan pomza ve perlit madenleriyle ilgili düzenlenmesi planlanan çalıştay hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette; pomza ve perlit rezervlerinin büyük bölümüne sahip olan iki ilin birlikte organize edeceği çalıştayın önemine dikkat çeken TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu konuda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Günümüzün beyaz altını olarak tabir edilen bu iki değerli madenin çalıştay ile birlikte elde edilecek katma değeri yüksek yeni ürünlerle daha da değer kazanacağını kaydeden Adabağ, ziyaretlerinden ötürü Rektör Aktekin ve Elmastaş'a teşekkürlerini iletti.