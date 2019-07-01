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“Robotik Kodlama” eğitimi alan öğretmenlere sertifika verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik verilen “STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi” sona erdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik verilen “STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi” sona erdi.


Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan “İleri Düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğimi” projesinde 6 günlük eğitimi tamamlayan 20 öğretmen sertifika aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “İleri Oüzey STEM Temelli Robotik Kodlama Eğitimi sertifikasını almaya hak kazanan öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstekli ve azimli çalışmaları ile öğretmenlerimiz, bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilçemiz okullarında mevcut ve kurulumları devam etmekte olan robotik kodlama atölyelerinde geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde eğitip hazırlayacaklarına olan inancımız tamdır. Değerli öğretmenlerimizi kutlar ve başarılar dilerim” dedi.

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