Rus dağcılar Süphan Dağı'na zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 17 Rus dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye 200 metre kala geri dönmek zorunda kaldı.

Rusya'dan gelen 7'si kadın 17 dağcı, Haki Uğur rehberliğinde Bitlisin Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin 4 bin rakımı ile üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı'na zirve yapmak için Adilcevaz ilçesinin Kışkılı köyünden tırmanışa geçti. Dağcılar, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye 200 metre kala geri dönmek zorunda kaldı.

2 gündür hava şartları kendilerini çok yorduğunu ifade eden servis şoförü Ahmet Saltık, “Araçlarımıza zincir takmak zorunda kaldık. Yine de kamp alanına varmadan çadır kurmak zorunda kaldık” dedi.

Rehber Haki Uğur ise, “17 kişilik Rus dağcı benim rehberliğimde Bitlis'in Nemrut kalderasını gezdikten sonra Süphan Dağı'na tırmanış düzenledik. Ancak hava şartları tahmin ettiğimiz gibi gitmedi. Maalesef biz zirve yapmadan dönmek zorunda kaldık” dedi.