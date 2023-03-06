Rüzgarda Van Gölü'ne düşen dev Türk bayrağı Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgarda Van Gölü'ne düşen 150 metrekarelik Türk bayrağı, Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarıldı.

Tatvan ilçesinde bölgenin en büyük bayrağı olma özelliği taşıyan ve 3 yıl önce Van Gölü sahilinde 50 metre yüksekliğindeki direkte göndere çekilen 150 metrekarelik Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak göle düştü. Çevredeki vatandaşların 155'e haber vermesi üzerine harekete geçen Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bayrağı gölden çıkardı. Çıkarılan bayrak, Tatvan Liman Başkanlığına teslim edildi. Çevredeki vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerini özverili çalışmasından dolayı alkışlayarak tebrik etti.