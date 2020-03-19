Sağanak yağış taşkına neden oldu

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri, iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle taşkınlar meydana gelirken, oluşan suların sele dönüşme ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Güroymak'ta iki gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle ilçe merkezinde ve mahallelerde su taşkınları meydana geldi. Aşırı yağış ve karların erimesiyle yaşanılan durum karşısında Güroymak Belediyesi sel ihtimaline karşı önlemler almaya başladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, "Mahallelerde ve ilçe merkezinde yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel felaketine zamanında müdahale edebilmek için gece de çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sel olabilecekmiş gibi yapıyor. Şiddetli yağış sonucu derelerin taşmasından dolayı bazı mahallemiz etkilendi. Konuyla ilgili DSİ Bitlis Şube Müdürlüğü ile görüşülerek taşkınlara neden olan bölgelerde kontroller yapıldı" dedi.