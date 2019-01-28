Sağlık Bakanlığından Bitlis'e 11 adet 4x4 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e 11 adet 4x4 ambulans gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Bitlis Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi. Gönderilen ambulanslarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde açıklamada bulunan Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, daha kaliteli hizmet sunmak için 11 ambulansın Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e tahsis edildiğini ifade etti.

İklim şartlarında 4x2 ambulanslarla oldukça zorlandıklarını belirten Bitlis Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ise, bu ambulanslarla çok büyük bir engelin ortadan kalktığını söyledi. Kurt, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize 11 adet 4x4 ambulans gönderildi. Bunlardan önce elimizde 23 tane tam donanımlı ambulansımız bulunmaktaydı. 6 tanesi ayrıca paletli ambulanstı. Bu yeni gelenlerle birlikte toplamda 40 ambulansla Bitlis ilimize hizmet vereceğiz. Daha önceden 4x2 ambulanslarımız vardı. İlimizin iklim şartlarından dolayı vakalara geç ulaşıyorduk. Ama 4x4 ambulanslarımızla vakalara ulaşım süresini kısaltmış olacağız” diye konuştu.

Bitlis Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt, ambulansların şehre kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı, milletvekilleri ve İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur'a teşekkür etti.