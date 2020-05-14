Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, sağlık çalışanları ve örtülü kadınlar için özel maske bandı üretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle mesailerine yoğun bir şekilde devam eden sağlık çalışanlarını fiziki olarak rahatlatmak adına maske bandı üretimine başlandı. Bin 500 adet üretilecek olan maske bandı, korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek. Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, sanat dünyası olarak sağlık çalışanlarına vefa borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Başkan Hancı, “Dernek olarak sağlık çalışanlarımıza, sanat dünyası olarak vefa borcumuzu ödemek istedik. Onlar bizim sağlımız için 7 gün 24 saat çalışmalarına karşılık bizlerde sürekli takmak zorunda oldukları maskeler için bant üretimine geçtik. Keçeden tasarladığımız bu maske bantlarını İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ederek kendilerine hediye edeceğiz. Bu bantlarımızı özellikle ince keçeden yaparak hem terletmeyi önleyeceğiz hem de rahatlıkla kullanmalarını sağlayacağız. Maske bantlarımız özellikle maskeleri 7/24 takmak zorunda olan sağlık çalışanlarımızın belli bir müddet sonra kulak arkalarında oluşan tahrişler, ağırlıklar, tesettürlü sağlık çalışanlarımızın maskeleri tutturmak için iğne kullanmaları ya da tesettürlerini açmak zorunda kalmalarından dolayı böyle bir tasarım yaparak onların işlerini daha da kolaylaştırmak istedik. Bizlerde onların sağlığı için böyle bir çaba göstermek istedik. Bantlarla beraber rahatlıkla maskeleri takarak işlerini kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.

Şu anda bin 500 maske bandı yaptıklarını belirten Hancı, “Kendilerine götürüp takdim edeceğiz. Bundan sonrası için de sağlık müdürlüğümüz tarafından bir talep olursa seri üretime geçmeyi düşünüyoruz. Örtülü bayanlarımız bir yere gidince maske konusunda çok fazla zahmet çekiyor. Marketlere ve belirli toplu alanlara maskesiz giremiyoruz. Bunun için örtülü bayanlarımız ya iğneyle ya da örtülerini açarak maske takma konusunda bayağı zorlanıyorlar. Bu maske bantları sayesinde çok rahat edecekler. Uzun süre takmak zorunda olanların kulak arkasında tahrişler oluşuyor. Bu durumda ilerleyen zamanlarda sağlık sorunlarına yol açabilir. Biz bunları önlemek adına böyle bir üretim yaptık. İsteyen herkes bizim atölyemizden bunu rahatlıkla temin edebilir. Maske bantlarımız kursiyerlerimiz tarafından tamamen gönüllü olarak üretiliyor. Bantlarımızın her aşaması el emeğidir. Biz bunları 30 adet paket şeklinde teslim edeceğiz” diye konuştu.