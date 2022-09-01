Sağlık Müdürü Demiray'dan kazada yaralanan hemşireye ziyaret

Ahlat Devlet Hastanesinde görev yapan Esma Gençer, 24 Ağustos tarihinde Ahlat-Tatvan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Gençer'e ilk müdahale Ahlat Devlet Hastanesinde yapıldı. Ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınan Gençer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emine Kübra Dindar Demiray ve hastane yöneticileri, hemşirenin durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.