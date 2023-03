Sağlık Müdürü Ekici, özel öğrencilerle buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Özel Eğitim Uygulama 1 ve 2. Kademe Okulunda özel öğrencilerle tek tek ilgilenerek kendilerine hediyeler dağıtan Müdür Ekici, beraberindeki heyetle birlikte onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Ekici, down sendromunun hastalık olmadığını aslında bir genetik farklılık olduğunu dile getirerek, “Bugün Birleşmiş Milletlerin down sendromluların farkındalığını ön plana çıkarmak için ilan ettiği bir gündeyiz. Bugünün temel amacı, down sendromunun aslında bir hastalık değil sadece bir genetik farklılık olduğunun ön plana çıkarılması ve aslında bizden eksiği değil bir kromozom fazlası olan bireylerin toplum içerisinde kazanılmasında, farkındalığının artırılmasında ön plana çıkan bir gündür. Biz de bugün ilimizde faaliyet gösteren bir okulumuza ziyarete geldik. Çocuklarımıza ufak hediyeler getirdik. Özellikle eğitim aldığı alanları görmek istedik, çünkü bu bireyler toplum içerisine kazandırıldığında okuma yazma kabiliyeti olan, toplum içerisinde pozisyon alan bireyler. Bu anlamda hem okul müdürümüzden kısa bir bilgi almak istedik hem de down sendromunun farkındalığını toplum nezdinde hastalık olarak görülen ama bizden bir kromozom fazla olup hatta fazlalıkları, neşeleri, sevgileri, saf bakışlarının olduğunu burada görmek istedik. Bize bu fırsatları sunduğu için okul müdürlerimize de öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz” dedi.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama 1 - 2. Kademe Okulu Müdürü Sabahattin Günay ise İl Sağlık Müdürü Ekici ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Down sendromlu bireylerle ilgili bir farkındalık oluşturma konusunda böyle bir girişimde bulunmaları gerçekten bizi memnun etti. Bizim de zaten bu tür günlerle ilgili amacımız, öğrencilerin toplumda fark edilmesi, onları olduğu gibi kabul edilmesiydi. Buna katkı sağladıkları için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Müdür Ekici'ye Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yılmaz Uzun, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Gökmen Reyhanlı da eşlik etti.