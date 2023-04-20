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Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sağlık personelini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağlık personelini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Ovakışla-Bulanık kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Bulanık'tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan sağlık personelini taşıyan 06 BOL 378 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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