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Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.


Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Tatvan ilçesinde de devam ederken, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelindeki şehit ve gazi yakınlara bayram ziyareti gerçekleştirildi. Tek tek evlerinde ziyaret edilen şehit aileleri ve gazilerin bayramı kutlanırken, kabir ziyareti konusunda da şehit ve gazi yakınlarına gerekli kolaylıklar sağlandı.

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