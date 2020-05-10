Şehit annelerine “Anneler Günü” ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri tarafından şehit annelerine “Anneler Günü” dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

SYDV Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) Başkanı Yafes Akkaya'nın birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit annelerinin “Anneler Günü” kutlandı. Ziyaret vesilesiyle şehit annelerine gül, çikolata ve maske hediye edilip, ayrıca Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın selamları iletildi.

Şehit anneleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.