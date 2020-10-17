Şehit Eren Öztürk, şehadetinin 1'inci yılında kabri başında anıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin 1'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ile şehadetinin 1'inci yılı dolan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün aile fertleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programı sonunda katılımcılar şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin inşaatını gezdi. Düzenlenen anma programı şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün baba evinde verilen mevlit ile son buldu.