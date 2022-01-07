Şehit Eren Öztürk'ün ismi okulda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 yeni okul yaptırıldı.

İlçenin Kulaksız Mahallesine yapılan 20 derslikli okula Şehit Eren Öztürk'ün adı verilirken, ilçe merkezinde yapılan 4 derslikli bir diğer okula ise Hayme Hatun Anaokulu adı verildi. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ yeni yapılan okulu ziyaret ederek, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'den ve okul müdürü Muammer Akyol'dan bilgi aldı. Bir süre okulu gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni okulun gayet güzel olduğunu belirterek, “İlçemize yeni yapılan 20 derslikli ilk ve ortaokulumuza şehidimiz Eren Öztürk kardeşimizin isminin verilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu vesileyle Eren kardeşimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Yeni okulumuz hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Dağ ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Şube Müdürü Nurullah Çiftçi eşlik etti.