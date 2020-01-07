İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Polis Fethi Sekin'in adı Tatvan'da sokağa verildi

İzmir’deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in adı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni açılan bir sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni açılan bir sokağa verilmesi kararlaştırıldı.


Tatvan Belediye Meclisinin 2020 yılının ilk olağan toplantısı, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı, Başkan Geylani tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlamasıyla başladı. 12 gündem ve ek gündem maddelerinin görüşüldüğü yeni yılın ilk meclis toplantısında, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen Polis Memuru Fethi Sekin'in adı Karşıyaka Mahallesi'nde yeni açılan sokağa verildi.


Meclis Denetim Komisyonu, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimlerinin yapıldığı toplantıda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Rahva İmar Planı'nın sunumunu meclis üyelerine yaparak önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.