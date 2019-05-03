Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından ve Ahlat'ın ‘Sakin Şehir (Cittaslow)' ilan edilmesinden sonra ilçeye ilgi artmaya başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla haftada yüzlerce kişinin ziyaret etmeye başladığı tarihi Selçuklu Mezarlığı, mezar taşlarının üzerindeki geometrik şekil ve işlemeler, 4,5 metreye varan mezar taşları sebebiyle en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor. İlk kez görenlerin hayranlıklarını gizleyemedikleri abidevi mezar taşları, ziyaretçileri etkiliyor.

Özellikle hafta sonları Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na yoğun bir ziyaretçi akışı olduğu gözlenirken, bölgenin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden turlarla ilçeye gelen yerli turistler de gördükleri tarihi mekanlar karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Tur organizasyonu ile Bursa'dan Ahlat'a geldiğini belirten Mehmet Uçak, “Buraya ilk defa geldim ve gerçekten çok beğendim. Doğu Anadolu'ya ilk seyahatim. Bu tarihi dokuları, bilhassa bu anıtların olduğu yeri, mezarlığı gerçekten çok beğendim. İnsanlarının vatansever ve kadirşinas insanlar olduğunu gördüm. Burada insanların insanlara karşı dostluklarını gördüm” dedi.

“Tarihimizi, Ahlat'a geldikten sonra ancak tahavvül edebildim”

Emekli öğretmen Metin Çetin ise tarihi Ahlat'a geldikten sonra ancak tahavvül edebildiğini belirtti. Çetin, “65 yaşına kadar yaşadığım halde geçmişimi, kültürümü ve ulusumu burada öğrendim. Tüm ülkemdeki vatandaşlarımıza buraya mutlaka ziyaret etmesi gerektiklerini belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı çok güzel bulduğunu ifade eden Metin Çetin, “Mezarlığı bakımlı, düzenli ve korunaklı olarak gördüm. İnsanların geçmişini korumadan geleceğe devam edemeyeceğini burada görmüş oldum” dedi.

“Selçuklu Mezarlığı'nı görmek beni derinden etkiledi”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Bahar Kaya isimli öğrenci de Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın kendisini derinden etkilediğini belirterek, “Buraların tarihi mekanlarını gezip görmek istiyordum ve bu Selçuklu Mezarlığı'nı görmek beni derinden etkiledi. Burası Anadolu'nun derin tarih izlerini taşıyor. Herkesin gelip görmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Buralar tarih kokuyor ve buraların bir şekilde gelinip görülmesi ve eskiye dönmek gerekiyor” diye konuştu.

Sakin Şehir unvanı sayesinde 26 Avrupa ülkesinden turist bekleniyor

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim Sorumlusu Necati Aktekin, Ahlat'ın ‘Sakin Şehir (Cittaslow)' ilan edilmesinden sonra birçok Avrupa ülkesinin dikkatini çektiğini belirtti. Aktekin, tarihi ilçeye 2019 yılında 100 bine yakın ziyaretçi beklendiğini ifade ederek, Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi olarak yaptıkları projelerle Çin ve Rusya'nın yanı sıra 26 Avrupa ülkesinden turist gruplarının Ahlat'ın tarihi mekanlarını görmek için planlama yaptığını söyledi.