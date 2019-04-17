Sendika başkanlarından Barlak'a ziyaret

Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, Bitlis'in Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'li Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Belediye Başkanı Barlak, bu kez de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanlarının hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Ziyarete, Memur-Sen Bitlis İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen'e bağlı hizmet kollarının temsilcileri ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Barlak'ın AK Parti'den belediye başkanlığını kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak, "Mutki önümüzdeki 5 yıllık dönemde tarihinde görmediği hizmetleri göreceğinden eminiz. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kentin çehresi değişecek" diye konuştu.

Sendika başkanlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Barlak ise, "İnşallah halkımızla birlikte Mutki daha da güzelleşecek ve gelişecek" dedi.