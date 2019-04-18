Sendika başkanlarından belediye başkanlarına ziyaret

Bitlis'te Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiren sendika başkanları, bu kez de Ahlat ve Ovakışla belediyelerine ziyaretlerde bulundular. Ziyarete Memur-Sen Bitlis İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve Memur-Sen'e bağlı hizmet kollarının temsilcileri ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ahlat Belediye Başkanı Çoban'ın AK Parti'den belediye başkanlığını kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak, "Ahlat'ın önümüzdeki 5 yıllık dönemde tarihinde görmediği hizmetleri göreceğinden eminiz. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kentin çehresi değişecek" diye konuştu.

Sendika başkanlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çoban, "İnşallah halkımızla birlikte Ahlat daha da güzelleşecek ve gelişecek" dedi.

Daha sonra Ovakışla Belde Belediyesine geçen sendika başkanları, burada Abdurrahim Altındal tarafından karşılandı. Burada konuşan Durak, "Ovakışla'nın önümüzdeki 5 yıllık dönemde tarihinde görmediği hizmetleri göreceğinden eminiz. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kentin çehresi değişecek" diye konuştu.

Sendika başkanlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Altındal, "İnşallah halkımızla birlikte Ovakışla daha da güzelleşecek ve gelişecek" dedi.