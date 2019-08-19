Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Yiğit Ali'nin ailesi, valilikten aldıkları izinle çocuklarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

İlçede yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, 9 aylıkken serebral palsi olduğunu öğrendikleri 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali'nin iyileşmesi için tüm imkânlarını seferber etti. Aile 5 yıl boyunca hastanelerde dolaşarak çocuklarının yakalandığı hastalığa çare aradı. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle üç yıldır tedavisini yaptıramadıkları çocukları için Bitlis Valiliğine başvuran aile, yardım izni verilmesi talebinde bulundu.

Bitlis Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, yaptığı inceleme sonucunda serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan Yiğit Ali'nin tedavi masraflarının karşılanması için aileye yardım toplayabilmesi için izin verdi.

Yapılan inceleme sonucunda, serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan Yiğit Ali'nin ailesinin maddi durumunun tedaviyi karşılayacak yeterlilikte olmaması nedeniyle tedavi masrafları için gerekli olan paranın toplanması amacıyla Ziraat Bankasından açılan TR140001000522900657785001 nolu hesaba 1 yıl boyunca yardım toplanmasına karar verildi.

Baba Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, “Maddi imkânsızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmek için Bitlis Valiliğinden maddi yardım yapılması için bankadan hesap açılması izni aldık. Valiliğimizin gözetiminde başlatılan bu yardım kampanyasına tüm hayırseverlerden destek bekliyorum. İnşallah hayırseverlerin yardım ve desteğiyle çocuğumuz sağlığına kavuşacaktır” dedi.