‘Siberay' projesiyle öğrenciler bilgilendiriliyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Siberay' projesi çerçevesinde Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bilgilendirme eğitimleri verildi.

Polis eğitmenler, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulacak internet, ekran teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıkları, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmadan mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.