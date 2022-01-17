Sibirya soğuğundan etkilenen kuşlar güneşlenerek ısınmaya çalışıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde soğuktan etkilenen kuşlar evlerin çatılarında ve kondukları ağaçlarda ısınmaya çalışıyor.

Özellikle dün gece saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Yaşanan Sibirya soğukları insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Gece boyunca soğuk havaların yanında zaman zaman etkisini gösteren tipi ve fırtına sebebiyle zor bir gece geçiren kuşlar, günün ağarmaya başlamasıyla binaların çatılarına ve güneş alan ağaçlara akın etti. Bu şekilde bir nebze olsun ısınmaya çalışan kuşlar, ısınmaya başladıkça gökyüzünde kanat çırpmaya devam etti.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre ilçedeki hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde düşeceği öğrenildi.