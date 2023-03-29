Şifa kaynağı 'Çiriş' otu tezgahlardaki yerini aldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak da bilinen çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı.

Mart ve nisan aylarında dağlardan toplanan çiriş otu, birçok pazarcının da geçim kaynağı oldu. Saatlerce kırsal alandan toplanan ot, merkezdeki bazı noktalara getirilerek kilosu 17 TL'den satışa sunuluyor. Çorba, pilav, börek ve sulu yemeklerde kullanılan çiriş otunun, birçok hastalığa da şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor. Geçimlerini doğadan topladığı doğal otları satarak yapan pazarcılar, çiriş otunun bağırsaklara, mideye ve kansere iyi geldiğini söyledi. Fiyatının bu yıl 17 TL olduğunu aktaran pazarcılar, “Baharın gelmesiyle birlikte de ilk aylarda çiriş otu, ışgın, kenger gibi otlar bizim bölgemizdeki dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor. Genelde yöre insanımız, bu otları toplayıp kendi evlerinde yiyecek olarak kullanıyor. Bizlerde çarşı pazarda bunları satarak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. Şu an ilk etapta çiriş otu yetiştiği için onu getirip satıyoruz. Önümüzdeki haftalarda ise ışgın ve diğer otlar yetişince getirip satacağız. Bu otun yanında yetişen diğer otlar, genelde insanımız tarafından yöresel yemeklerde kullanılıyor" dediler.