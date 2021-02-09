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Sigara kartonları içinde 17 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis ve Ağrı emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında sigara kartonları içinde 17 kilo 228 gram metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada; durdurulan bir araçta dedektör köpek Dark'ın da katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, daralı ağırlığı 17 kilo 228 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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