Siirt Valisi Atik, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik beraberindeki heyetle birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik beraberinde Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Vali Atik, daha sonra makama geçerek bir süre sohbet ettiler. Valilik ziyaretinin ardından Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden heyet, burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve jandarma personeli tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanlığının şeref defterini imzalayan Bitlis Vali Oktay Çağatay ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, ziyaretlerden sonra Bitlis'ten ayrıldı.