Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi

Tatvan Belediyesi tarafından Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Aydınlar Belediye Başkanı Mehmet Arif Tosun, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar yemeği sonrası, Merkez İbadullah Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, camiden vatandaşlara tatlı ikram edildi.