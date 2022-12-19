Sosyolog Adem Palabıyık: "CHP ve Altılı Masa, HDP'ye anneler çadırını kaldırma ve Diyarbakır il binasını açma sözü vermiş"

Dr. Adem Palabıyık, "CHP ve Altılı Masa, HDP'ye Anneler çadırını kaldırma ve Diyarbakır il binasını açma sözü vermiş" dedi.

CHP-HDP işbirliği ile alakalı İHA muhabirine gündeme dair açıklamalarda bulunan Sosyolog Palabıyık, CHP Diyarbakır'da HDP'yi destekleyecek ve HDP de CHP'ye diğer illerde yardım edeceğini söyledi. HDP için hem annelerin çadırı kaldırılacak hem de HDP Diyarbakır il binasının açılacağını ifade eden Palabıyık, “CHP, en başından beri HDP'nin anneler ile hesaplaşacağını biliyor ve bunun için HDP de CHP ile anlaşma yapmış görünüyor. Seçimler uğruna CHP, Diyarbakır Annelerini deyim yerindeyse HDP'ye sattı. HDP, CHP'nin adayına göre tercih belirleyeceği ve Altılı Masaya katılacağı için Altılı Masa da HDP'ye istediğini verme sözü verdi. Maalesef bu söz vicdanları oldukça yaralayacak bir bağlama sahip. Çünkü Altılı Masa, HDP'ye anneleri pasifize etme ve çadırı kaldırma sözü vermiş. Sadece bununla yetinilmemiş, HDP'nin Diyarbakır il binasının yeniden aktif hale geleceği de iletilmiş. Bütün CHP ve HDP vekilleri bunu biliyor. Diyarbakır'da da sürekli olarak konuşuluyor. HDP'nin Diyarbakır için tek şartı bu ama sadece Diyarbakır değil diğer illerdeki evlat nöbetinde olan ailelerin eylemlerinin de son bulmasına dair Altılı Masadan söz istemiş" dedi.

"Bakanlık pazarlığına evlat nöbeti aileleri de eklenmiş"

HDP'nin isteğinin bitmeyeceğini belirten Sosyolog Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Anneler ve babalar canları pahasına orada nöbet tutuyor. Zaten hepsi tehdit altındadır. Özellikle PKK'nın tehdidi ile birlikte can güvenlikleri de tehlikeye girmiştir. Sadece onların değil, bu konu üzerine çalışan ben dahil herkes ciddi tehdit altında. Çünkü HDP'nin hepimizden hesap sorma planı var. Sahada sürekli olarak takip ediliyoruz ve bizden rahatsızlar. Çünkü bölgede bir duruş sergiliyoruz ve HDP de bunun farkındadır. İlk defa mücadeleyi kaybettikleri bir süreç yaşıyorlar. Diyarbakır Anneleri onlara hiç kimsenin veremediği toplumsal zararı verdi ve HDP, hesap veremez hale geldi. Kendi tabanı dahi sorgulamaya başladı. Bu sebepten HDP, Altılı Masadan bakanlıklar ile birlikte annelerin çadırını kaldırmak ve il binasının yeniden açılması konusunda pazarlığa başladı"