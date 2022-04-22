Sosyolog Doç. Dr. Palabıyık: “TÜGVA, gençlere İslam'ı ve dayanışmayı öğrettiği için PKK ve bileşenleri tarafından hazmedilemiyor”

Dr. Adem Palabıyık, Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya yapılan saldırının sebebinin HDPKK'nin gençlik yapılanmasına darbe vurmasından kaynaklandığını belirterek, “TÜGVA, gençlere İslam'ı ve dayanışmayı öğrettiği için PKK ve bileşenleri tarafından hazmedilemiyor” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın terör örgütleri ve bileşenleri tarafından hedef alınmasının asıl amacının, özellikle gençleri terör bataklığından kurtarması ile yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Palabıyık, “TÜGVA, özellikle son yıllarda FETÖ ve PKK'ya meydan okuyarak, gençlerin bu tür terör örgütlerinin etkisi altına girmesini başarıyla önledi. Gençlere, İslam'ı ve diğer ahlaki bilgileri elinden geldiği kadar dayanışma ve ekip ruhu içinde aktarmayı da görev bilinci kabul etti. Özellikle bölge illerindeki TÜGVA teşkilatları, gençleri farklı etkinliklerde bir araya getirdi. Mesela iftar toplantıları, sabah namazları veya Kur'an okumaları gibi etkinlikler ile gençlere kaynağından ahlak eğitimleri verildi. Bazen de uzman isimlerle bu süreç desteklendi. Gençlerin elinden tutan bir vakıf, elbette ki terör bileşenleri tarafından sevilmeyecekti. Çünkü örgütler, gençleri dinden uzaklaştırmak ve kendi potansiyellerine dahil etmeye gayret göstermekteydi. TÜGVA bunu önledi ve örgütler, yapılarına katacak bireyler bulamamaya başladı. Mesela HDP gençlik kolları, TÜGVA'yı kendileri için büyük bir tehdit olarak görmeye başladı. Çünkü gençler, ahlaki bilinç ile bu tür terörü organize eden yapılardan uzak kaldı. Bu sebepten TÜGVA, gençlere İslam'ı ve dayanışmayı öğrettiği için PKK ve bileşenleri tarafından hazmedilmemektedir" diye konuştu.

“TÜGVA gibi yapılar sayesinde gençler dağa gitmiyor”

HDP'nin özellikle bölgede İslam'ın caydırıcı gücünden rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “HDP, özellikle bölge illerinde İslam ile mücadele etmeyi görev olarak benimsemiştir ve İslam'ın tahrifi için elinden geleni yapmakta ve kendisine alan açmaya çalışmaktadır. TÜGVA ise bölgede özellikle lise çağında olan gençler ve çocuklar için çeşitli faaliyetler ile İslam'ı anlatmakta ve ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca, bununla birlikte devletin güler yüzünün bu yaştaki çocuklardaki karşılığını da temsil etmektedir. TÜGVA gibi yapıların bölgedeki gençleri etkilediği ve gençlerin de bu etkiler sayesinde başarılı oldukları bilinmektedir. Ahlaki öğretilerin yanında dayanışma faaliyetlerinin de güç kazanması gençlerdeki konsantrasyonu arttırmaktadır. Matematik, geometri, Türkçe, fizik, kimya gibi derslerde öğrencilere başarı sağlaması açısından da TÜGVA gibi vakıflar önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu sebepten gençlerdeki tedirginliği gidermek için TÜGVA binaları bir süreliğine güvenliği sağlanacak ama faaliyetleri aksatmayacak şekilde korunmalıdır, çünkü TÜGVA gibi yapılar sayesinde gençler dağa gitmiyor” dedi.