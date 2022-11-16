Sosyolog Palabıyık: "AK Parti'nin izlediği politikaların başarısı arttıkça, ülkemize karşı iç ve dış saldırılar artıyor"

Dr. Adem Palabıyık, İstanbul'daki bombalı saldırıya ilişkin, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AK Parti'nin izlediği politikaların başarısı arttıkça, ülkemize karşı iç ve dış saldırılar artıyor" dedi.

Sosyolog Adem Palabıyık, Türkiye'nin başarılı hamlelerinin bazı ülkeleri rahatsız ettiğini ifade ederek, “Ülkemizin tahıl koridorundaki başarısı, doğalgaz hamlesi, savunma sanayindeki üretimleri, Türkiye Yüzyılı ve birçok konuda attığı adımların, birçok ülke tarafından dikkatle izlendiğini biliyoruz. Bu tür başarıların artması, ülkemizin küresel alandaki mücadeleleri de etkilediğini ortaya koyuyor ve bazı ülkeler bu gelişmelerden rahatsız oluyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyon tanıtım programının sonrasında ve tam da G20 toplantısına gideceği günde bu olayın gerçekleşmesi de dikkat çekilmesi gereken bir diğer noktadır. Fakat bunlardan ayrı olarak daha önemli bir sebep var ki, o da AK Parti'nin bölgeye dair politikalarını güncellemesidir. Özellikle çözüm sürecinden sonra AK Parti'nin bölgeye dair politikaları yeniden güncelleniyor. Terör ile mücadele ayrı bir konsept mücadelesi olarak devam ediyor ama bölgede başlayan son süreç de özellikle kaos isteyenleri tehdit eder hale geliyor. Bölgede huzur ve barış oldukça ve tüm bunlarla birlikte Kürt halkına dair somut adımlar atıldıkça, PKK/PYD gibi yapılar da bölge halkını kaybedeceğine dair ciddi bir korku hâkim oluyor. Kendileri için taraftar bulmakta artık çok zorlanan terör örgütlerinin, özellikle Diyarbakır anneleri ile başlayan çözülmeden ciddi anlamda da rahatsızlık duydukları aşikâr. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AK Parti'nin izlediği politikaların başarısı arttıkça, ülkemize karşı iç ve dış saldırılar artıyor. Aslında İstiklal Caddesi saldırısı da bu sürecin bir artçısıdır. Terör örgütleri, bölge halkını ancak bu şekilde tehdit edebilir çünkü artık bölgede halktan çekindiği için eylem yapamaz hale gelmiştir. Sesini uzaktan duyurmak isteyecek ve özellikle büyük şehirler seçilebilecektir. Yani, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının asıl hedefi, AK Parti'nin bölgeye yönelik güncellediği politikalarıdır” dedi.

"PKK/PYD, bölge halkına da uzaktan mesaj veriyor”

“PKK/PYD terör örgütleri sadece büyükşehirlere değil aynı zamanda bölge halkına da huzursuzluk vermeyi amaçlıyor” diyen Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölgede yapamadıklarını başka yerlerde gerçekleştirerek, bölge halkını alttan alta tehdit ediyor. Halkı hem canıyla hem de malıyla tehdit eden PKK/PYD terör örgüleri, kontrolü uzaktan sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü terör örgütleri kaostan besleniyor, kaos devam ettiği sürece de güçlenebilirler ama kaosun olmadığı alanlarda çatışmalardan beslenemiyorlar. Ayrıca terör örgütleri, bölge halkının devletine güvenmesinden oldukça rahatsız durumdadır. Özellikle Diyarbakır'da yapılan ‘Kültür Yolu' açılışı, örgüt üyelerini çıldırttı. Devletin Diyarbakır'a bu kadar sahip çıkması, terör örgütlerinin güç kaybetmesi anlamına da geliyor."

Terör örgütünün bölgede bir eylem yapamayacağı için hain planını başka alanlara kaydırdığını ifade eden palabıyık, "Bu tür sebeplerden dolayı İstiklal Caddesi saldırının diğer bir amacı, bölge halkının uzaktan kumanda ile huzurunu bozmaktır. Bölgede, örgüte dair dışlayıcı tavırlardan çekinenler, hain planlarını farklı ve daha fazla ses getirecek yerlerde gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar. Asıl mesele de budur” dedi.