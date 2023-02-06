Sosyolog Palabıyık: "HDP, Altılı Masa'dan sadece 4 bakanlığı değil RTÜK, Türk Tarih Kurumu ve Diyanet'i de istedi"

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Sosyolog Adem Palabıyık, "HDP, Altılı Masa'dan sadece 4 bakanlığı değil RTÜK, Türk Tarih Kurumu ve Diyanet'i de istedi" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sosyolog Palabıyık, "Altılı Masa ile HDP'nin dansı devam ediyor. 'Aramızda bir ilişki yok' deseler dahi HDP, günden güne Altılı Masa'yı rehin alıyor. Önceki süreçlerde aile, kültür, çevre ve gençlik bakanlıkları ile alakalı olarak taleplerde bulunan HDP'nin, şimdilerde bu taleplerine yenilerini eklediğini biliyoruz. Sadece bakanlıklar değil, PKK'nın talimatıyla başka kurumlardan da istedikleri talepleri bir bir masaya iletiyorlar. Şimdi de RTÜK, Türk Tarih Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı talepleri Altılı Masa'ya iletildi. Biliyoruz ki PKK'nın TV kanalları var ve bu kanallarda PKK'nın lehine programlar yapılıyor. HDP'nin ana maksadı, bu kanalları RTÜK ile birlikte yasallaştırmak ve normal TV kanalı gibi halka izletmektir. Böylece PKK'nın reklamını yapmak ve PKK'nın güç kazanabilmesinin önünü açmaya çalışacak. Sadece PKK değil, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinin de faaliyetlerini meşrulaştırmak için RTÜK Başkanlığını ısrarla istiyor. Bu talebin PKK'nın talebi olduğunu hepimiz biliyoruz ve TRT gibi bir TV kanalı oluşturarak bölgedeki Kürtleri de manipülasyona uğratmaya çalışacaktır. Özelliklle de Anadolu Ajansı gibi kurmak istedikleri geniş iletişim ağı PKK üzerinden devam edecek bir terörize sürecini de aklama gayreti olacaktır. Gerçi şimdiden kendi ajanslarını bu işlere hazırlıyor ve duyurular yapıyorlar ama HDP'nin Altılı Masaya baskısı da artık görünür boyuta kavuştu ve HDP, istediği talebi masaya sunuyor. PKK'nın bu çabası HDP tarafından bizzat dile getiriliyor ve Millet İttifakı'na şantaj olarak yapılıyor" dedi.

"HDP, CHP gibi yeni bir tarih ve din oluşturma peşinde"

HDP'nin Türk Tarih Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığını istediğini belirten Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDP'nin bir diğer planı da Türk Tarih Kurumu'nu feshetmek ve yerine PKK'ya mukabil bir kurumsal yapı oluşturmaktır. Elbette bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığını da istiyor. Çünkü İslam, özellikle Osmanlı Devleti ile anıldığı için HDP, Osmanlı Devletine ait din ve tarih öğretisinden CHP gibi oldukça rahatsız. Bunu da zaten gizlemiyor. Din olarak Zerdüştlük öğretisini temel almak ve Med İmparatorluğu anlatısını Tarih Kurumu üzerinden yeniden inşa etmek istiyor. Masadakileri ikna etmiş ve anlaşmış görünüyorlar. Milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti ise hiç sesini çıkarmıyor. Müslüman Türk tarihinin geçmişten silinmesi için elinden geleni yapacak olan HDP, bunun yerine çok tanrılı, yani pagan din anlayışı inşa ederek Öcalan'ın benimsediği ateizmi de ölümsüzleştirmeye ve yine Öcalan'ın bahsettiği Sümer devletine yakın bir inanç modeli tasarlıyor. Halbuki Kürt halkının tarihinde İslam vardır ve Kürt halkı İslam ile tanışma şerefine erişmiş, medrese geleneği başlamış ve İslam'ı yaymak için cihat etmiştir. Peygamberimiz döneminden başlayan gelenek birçok Türk ve Kürt alim tarafından devam ettirilmiştir. PKK, tarihsiz bir toplum istiyor çünkü anarşist düzende bir tarih anlayışı olmaz. Kürt toplumsal hafızasından İslam dinine ait her şeyin silinmesi isteniyor. HDP de bunun için sadece bir aracı aygıt görevini görüyor ve Türk Tarih Kurumunu ortadan kaldırmak istiyor. Diyanet Başkanlığı için eş-başkanlık sistemi düşünülüyor. Böylece kadınlara dair çeşitli dezenformasyonlar kolaylıkla yapılabilme hesabı güdülüyor. Altılı Masa ise Cumhurbaşkanımıza karşı beslediği öfke sebebiyle HDP'nin taleplerine evet diyor. Özellikle ABD ve AB kaynaklı finansörler sayesinde ekonomik olarak zorda kalmayan HDP ve Altılı Masa da, devletin bekasına yönelik tüm tehditleri görmezden geliyor. Buna inşallah hem Rabbimiz hem de milletimiz izin vermeyecektir" diye konuştu.