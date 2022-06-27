Sosyolog Palabıyık: “HDP ile CHP, bölgede il il hesaplaşma listesi hazırlıyor”

Dr. Adem Palabıyık, 2023 seçimleri yaklaşırken, özellikle bölgede birlikte hareket eden HDP ve CHP'nin helalleşme çağrısının altında intikam yemini olduğunu belirterek, “HDP ile CHP, il il hesaplaşma listesi hazırlıyor” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, belirli zaman aralıkları ile bölge illerini dolaştığını, siyaset sosyolojisi bağlamında görüşmeler yaptığını ve şimdilerde çeşitli isimlerin bölgede ortaya koyduğu tavırdan dolayı karşı intikam sürecini başlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Palabıyık, “HDP, kapatılma davasını bir türlü hazmedemiyor. Çünkü suçlu olduğunu kabul etmiyor. HDP'ye göre PKK ile işbirliği yapmak kendi siyasetlerinin en doğal sonucudur. HDP, PKK'nın siyasal terminolojisinden besleniyor. Kendi gibi düşünmeyenleri parti içinden gönderiyor ya da uzaklaştırıyor. Bir dönem bunu Leyla Zana'ya da yaptı. Leyla Zana, Çözüm Süreci'nde Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile görüştü ve o dönem bütün BDP zihniyeti Leyla Zana'yı ötekileştirdi. Sonrasında kurulan HDP ise PKK'ya göbekten bağlandı. Defalarca HDP vekil listesinin Kandil'den geldiğine dair haberler çıktı ve ispatlandı. Özellikle DİAY-DER konusunda da PKK ile işbirliği netleşti. Semra Güzel'in de PKK ile gönül ilişkisi aşikâr oldu. Bu olaylardan sonra HDP'nin kendini aklama çabası halkta karşılık bulmadı. Bu sebepten HDP, CHP ile işbirliği yoluna gidiyor. Kılıçdaroğlu onlar için vazgeçilmez bir aday. Akşener ve Yavaş bölgede sevilmiyor, çünkü HDP onların milliyetçi olduğuna dair kanaati çoktan benimsetmiş. Bu sebepten HDP, İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Özellikle de CHP'li isimler ile yakın irtibata giriyorlar. CHP'nin helalleşme stratejisi HDP'nin intikam stratejinin bir parçası haline geldi. Birçok yerde HDP, CHP'yi karşılıyor. Bölgede oldukça aktif bir gözlem süreci takip ediyorum, zaman zaman birçok ilde kişisel sohbetler yapıyorum. Bu aralar en çok konuşulan konu HDP ve CHP'nin, seçim sonrasındaki intikam listesi ile alakalı sohbetler. Elbette bu çok ürkütücü bir durum ama HDP'nin, PKK yönlendirmesi ile neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Siyasetçiler, muhafazakar akademisyenler ve iş adamları bu listeye dahil ediliyormuş” dedi.

“Muhtemelen Diyarbakır Anneleri ve ben de bu listelerin ilk sıralarındayız”

“Muhtemelen ben de bu listelerin ilk sıralarında yer alıyorum” diyen Sosyolog Palabıyık, “Halk, HDP'nin kaos siyasetinden artık rahatsız, HDP kaos olmadan siyaset üretemiyor. Zaten bu sebepten halkın gücünü kaybediyor. Muhafazakâr Kürtlerin HDP'ye olan uzaklığı artık kopuşa dönüştü. HDP de bunun farkında. Bu sebepten CHP seçmenine yöneldi. HDP, CHP'ye gidecek oylarıNI kaybettiği muhafazakâr kitleyi telafi etmek için kullanmak istiyor, çünkü CHP'nin bölgede alacağı oyların CHP'ye bir faydasının olmayacağını biliyor. CHP de bunu kabul etti. Bölgede CHP ve HDP'nin işbirliği artık aşikâr. Ortak düşman üretiyorlar. Çünkü bölgede HDP aleyhine söylenen sözler aynı zamanda CHP'ye de söylemiş oluyor. Bu sebepten her konuda neredeyse ortak bir tavır üretiyorlar. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da, ‘geliyor gelmekte olan' sözünü kullanırken zafer işareti yapabiliyor. Bu kadar ortaklık üzerine ortak listeler de hazırlanıyor. Gazeteci İsmail Kılıçarslan, HDP'nin Sırrı Sakık'ı İçişleri Bakanı olarak gördüğünü ifade etmişti. PKK'nın vekil listesi gönderdiği biliniyor. HDP'nin düzenlediği 13. Diyarbakır kongresine CHP katılıyor. HDP, birçok süreci kapatma davasının intikamı olarak görüyor. Bunlarla birlikte intikam yemini etmiş PYD gibi terör yapılarını meşru görüyor. Cumhuriyet Gazetesinden Necati Özkan, helalleşme çağrısının hesaplaşmaya dönüştüğünü ama bunun kaybettireceğini ifade ediyor. Bunların hepsini CHP de kabulleniyor ve ayrıca ‘Adalar Yunanistan'ındır' sözleri CHP'de kabul görüyor. Bu sebepten HDP ve CHP'nin bölgedeki birlikteliği yeni listelerin oluşmasını gündeme getiriyor. Bu listelerin siyasetçiler, muhafazakâr akademisyenler ve iş adamlarından oluştuğuna dair söylentiler var. Eğer muhafazakâr akademisyenler varsa muhtemelen ilk sıralarda yer alıyorumdur. Çünkü bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Konuşmalarımdan rahatsız olan bir kesim var. Eğer böyle bir liste ortaya çıkarsa yahut gündeme gelirse veyahut HDP'nin eline bir imkân geçerse intikamını sonuna kadar alacaktır. PKK'nın bölgedeki tutumu bilindiği için HDP'nin nasıl bir yol izleyeceği de açıktır" diye konuştu.