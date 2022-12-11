Sosyolog Palabıyık: "PKK'nın çocuk istismarına ses çıkarmayan kişiler ve feminist/LGBT dernekler neden şimdi ayaktalar?"

Dr. Adem Palabıyık, çocuk istismarının en aşağılık ve en iğrenç suç olduğunu belirterek, "PKK'nın çocuk istismarına ses çıkarmayan kişiler ve feminist/LGBT dernekler neden şimdi ayaktalar?" dedi.

Çocuk istismarı tartışmaları ile alakalı açıklamalarda bulunan Dr. Adem Palabıyık, bu suçta bir taraf ayrımının yapılamayacağını söyledi. Palabıyık, "Bireylerin kendi ideolojik dünyalarına yakın, şahsiyetsiz insanların yaptığı eylemler ile karşıt görüşteki birinin yaptığı iğrençlikler arasında da bir fark aranmalıdır. Yıllarca bölgedeki kız ve erkek çocuklarını kandırarak dağa kaçıran ve HDP'yi de bunun istasyonu haline getiren PKK'nın eylemlerine ses çıkarmayanların, son günlerde yaşanan olaylar ile alakalı olarak yaptıkları gürültü doğrusu hayret vericidir. Bunun tek bir anlamı söz konusudur; olaylar kişiden kişiye veya istismarı yapanlara göre değişiklik göstermektedir. Aslında bu tutum tam bir ahlaksızlık örneğidir. Çünkü kız veya erkek çocuklarına yönelik istismar olaylarının ne dini ne de kimliksel bir boyutu yoktur, olmamalıdır. Lakin terör örgütlerinin eylemlerine ses çıkarmayan veya Diyarbakır annelerinin kendi çocuklarının yakarışının sesini duymayan yapıların son günlerde yaşanan olaylar üzerinden özellikle İslam'a ve İslami kesime saldırmaları tesadüf değildir" diye konuştu.

"Çocuk istismarını İslam ile yan yana anmak aşağılık bir tavırdır"

"6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğraması affedilecek bir suç değildir. Hukukun en kısa sürede bu vaka ile alakalı sonucu kamuoyu ile paylaşması ve gereken cezanın verilmesi gerekir" diye devam eden Palabıyık, "Ama bu vaka üzerinden İslam'a saldırmak veya bunu amaç edinmek, en az istismar kadar alçakça bir ithamdır, suçtur, halkı kin ve öfkeye teşvik etmektir. İslam, hiçbir zaman bu tür konuların tartışma alanı haline gelmemiş, aksine kız çocukların diri diri gömülmesine engel olmuştur. O dönem hiçbir hakkı olmayan kadınlara mirastan pay vermiş, onları toplumun en güçlü karakterlerinden biri haline getirmiş, anneliği hak ettiği konuma ulaştırmış, toplumda kadınlara dair saygıyı başlatmış ve arttırmıştır" ifadelerini kullandı. İslam'ın kadını bir aktör olarak toplumun yapı taşı kıldığını anlatan Palabıyık, "Böylesine aşağılık bir istismar olayının İslam ile yan yana getirilmeye çalışılması, tam bir iğrençlik ve sahtekârlıktır" dedi.

"PKK'ya ses çıkarmayan yapılar İslam'a saldırıyor"

Diyarbakır annelerinin yaklaşık 4 yıldır evlatları için mücadele ettiğini ve bu mücadelenin asıl sebebinin PKK'nın kaçırdığı çocuklar olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "PKK'nın yaş ve cinsiyet gözetmeden kaçırdığı ve istismar ettiği çocuklara ses çıkarmayan belirli kesimler, İslam'a bilinçli olarak saldırıyor. Yaklaşık 40 yıldır PKK, bölgedeki halkın çocuklarına zulmediyor, kaçırdığı çocukları istismar ediyor, onları annesiz-babasız bırakıyor, ailelerini parçalıyor, kız çocukları sosyal faaliyetler ile kandırıyor, PKK'nın sözde yöneticilerine meze yapıyor, canlarını terör kavramı altında tehlikeye atıyor, hatta ölmelerine sebep oluyor. Ama ne ilginçtir ki, son günlerdeki aşağılık istismar olayına tepki veren bazı kesimler, PKK'nın aşağılık eylemlerini görmeden geliyor ve İslam'a bilinçli ve sistematik bir saldırı düzenliyor. İşte bu tavırlar, bu tür yapıların ikiyüzlülüğünü, samimiyetini ve amacını da net bir biçimde ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.