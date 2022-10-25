Sosyolog Prof. Dr. Palabıyık: “Siyaset sosyolojisi açısından Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamit'ten sonra günümüze kadar Türkiye'nin gördüğü en güçlü ve karizmatik liderdir”

Dr. Adem Palabıyık, günümüze dair yapılan liderlik tartışmalarına dair özellikle siyaset sosyolojisi açısından önemli bir analizde bulunarak, “Siyaset sosyolojisi açısından Erdoğan, 1909'dan hatta 1919'dan beri Türkiye'deki en güçlü ve karizmatik liderdir” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyolog Adem Palabıyık; “Günümüzde liderlik tartışmalarına bakılması gereken nokta siyaset sosyolojisidir. Elbette devlet lideri birçok açıdan değerlendirilebilir ama siyaset sosyolojisi özellikle Weberci bağlamda, liderin hem kendi toplumu hem de dünya ile kurduğu ilişkilere bakar ve oradan beslenir. Sosyolojinin elde ettiği birikim, liderin nasıl tanımlanacağını belirler. Bu sebepten Erdoğan, özellikle ülkemiz için en önemli siyasal aktör olarak karşımıza çıkıyor. İktidarda kaldığı süre boyunca, cumhuriyet tarihinin rekorlarını alt üst eden ve dünya siyasetinde birçok lider ile yaptığı görüşmelerde ülkemizi en iyi temsil eden bir vizyona sahiptir. Özellikle son yıllarda Trump-Biden, Merkel, Putin, Cinping gibi isimler ile etkili diyaloglar kurabilen ve dünya siyasetine yön veren liderler arasında yer almıştır. Sadece bu örnekler değil, aynı zamanda beslendiği geçmişi ile de geleneksel lider vasfını da koruyan Erdoğan, rahmetli Erbakan'ın siyasete kazandırdığı çizgiyi de takip etmiştir. Avrupa ve Asya ülkelerinin yanında, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde de önemli bir karşılığı olan Erdoğan'ın, gittiği birçok ülkede desteği istenen isimler arasında olması da tesadüf değildir. Kalkınma hamlelerinin yanında, siyasi mesajların ayarlı dozları, siyasetin kanunlarının sertleştiği dönemlerde ortaya koyduğu liderlik çıkışları, oluşturduğu ekibi ve özellikle girdiği bütün seçimlerdeki galibiyetleri Erdoğan'ı, 1919'dan hatta daha öncesi yani 2. Abdülhamit'ten sonra günümüze kadar siyaset sosyolojisi açısından en güçlü ve karizmatik lider haline getirmiştir. Günlük siyasal tartışmalarda yer alan liderlik ile ilgili söylemlerin de Cumhurbaşkanımız karşısında hiçbir şansı yoktur” dedi.

“Açılım sürecinde ve 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleler, Erdoğan'ı bütün liderler arasında öne çıkarıyor”

Güncel liderlik tartışmaları yönünde yapılan açıklamaları da değerlendiren Sosyolog Palabıyık, “Erdoğan, özellikle icraatları ile ön plana çıkan karizmatik liderdir. Erdoğan'a kadar mevcut dönemlerde siyaset üreten diğer aktörler elbette yolun taşlarını döşemişler hatta hayatlarını kaybetmişlerdir lakin Erdoğan'ın bizatihi verdiği mücadelelere tüm dünya şahit olmuştur. 15 Temmuz gecesinde havalimanına gelen Erdoğan'ın, meydan okuması ve safın önünde yer alması oldukça önemli bir sosyolojik tespittir. Çünkü siyaset sosyolojisi, liderin topluma kazandırdığı bakış açısını önemser. O gece Erdoğan, milletine çağrı yaparak kendisi de sahaya inmiş ve millet-lider bütünlüğünü sağlamıştır. Erdoğan'a meydan okuyacak herhangi bir siyasal aktörün tüm bunları bilmesi ve kendi geçmişine bakması bu süreçte önemlidir. Çünkü ülkemizin tarihinde hiçbir lider Erdoğan kadar aktif siyaset içinde yer almamış ve devrim niteliğindeki kararları uygulamamıştır. Sadece 15 Temmuz değil aynı zamanda ‘Demokratik Açılım' sürecinde de çok önemli kararlar almış ve siyasal süreci yönetmiştir. Tüm bunlarla birlikte Erdoğan'ın liderliği, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren diğer tüm siyasal aktörler arasında öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.