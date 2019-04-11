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SP'li Aktaş mazbatasını aldı

BİTLİS (İHA) – Saadet Partisi’nden Bitlis’in Hizan Belediye Başkanı seçilen Cezail Aktaş, mazbatasını alarak ilk iş olarak belediye binası etrafındaki beton blokları kaldırttı.

BİTLİS (İHA) – Saadet Partisi'nden Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı seçilen Cezail Aktaş, mazbatasını alarak ilk iş olarak belediye binası etrafındaki beton blokları kaldırttı.


Hizan Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Koray Adıgüzel'den mazbatasını alan Başkan Aktaş, belediye binası önünde vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılandı. İlk iş olarak belediye binası etrafındaki beton blokları kaldıran Aktaş, Hizan halkının teveccüh ve oylarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, "Hizan'ı hemşehrilerimiz ile marka şehir haline getirmek için çok çalışacağız. Doğup büyüdüğümüz bu ilçede gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ilkesini kendimize düstur edindik. Belediyenin kapıları her zaman halkımız için açık olacaktır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Hizan kazanmıştır. Bize oy vermeyen ve karşı çıkan vatandaşlarımız da kazanmıştır. Belediyemiz bütünüyle herkesin belediyesi olacaktır. Her şey Hizan için. Bize destek veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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