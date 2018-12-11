Spor camiasından Cengiz Şahin'e teşekkür ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, kulübe olan destek ve katkılarından dolayı AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin'i çalışma ofisinde ziyaret eden Tatvan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, kulübe verdiği destek ve sunduğu katkılardan dolayı Cengiz Şahin'e teşekkürleri iletti. Ziyarette kulübün durumu ve hedefleri ile ilgili bilgi veren Tatvan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, ziyaret anısına AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin'e üzerinde isminin yazılı olduğu takım formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin ise, ziyaret ve hediye takdiminden dolayı teşekkürlerini iletti. Tatvan Gençlik Spor Kulübüne başarı dileklerini ileten Cengiz Şahin, gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu vurgulayarak, sporu ve sporcuyu her zaman önemsediklerini, imkanlar dahilinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.