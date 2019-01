STK'lardan metruk binaların rehabilite edilmesi çağrısı

Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Bitlis'te uyuşturucu üssü haline gelen metruk binaların rehabilite edilmesi ve uyuşturucuyla mücadele için yetkililere çağrıda bulundular. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, madde bağımlılığı konusunun son yıllarda ciddi manada bir problem haline geldiğini söyledi. Durer, “Madde bağımlılığı konusu dünyanın en zor en kötü sorunlarından birisi olduğu kadar, özellikle son yıllarda da ülkemiz için de çok hayati bir mesele haline geldi. Türkiye'nin neresinde metruk yapılar, viran haneler bulunuyorsa, bunların süratle yıkılması, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu bir önleyici tedbirdir ve doğrudur. Yerel yönetimler, kent estetiğini bozan, mal ve can güvenliğini tehdit etmenin yanında sosyal riskler oluşturan, terk edilmiş yapılarla ilgili başta yıkım olmak üzere her türlü tedbiri alabilirler. Mesela şu an yanında bulunduğumuz mekânın sahipleri bir an önce burayı rehabilite edip, bu atıl durumdan kurtarmaları ve yeniden üretim yapabilecek duruma getirmeleri gerekiyor. Ya da Bitlis Belediyesi acilen tedbir almalıdır. Koca bina resmen madde bağımlılığına davetiye çıkarıyor. Katları parsellenmiş, her katta kullanılan madde farklı. Resmen uyuşturucu üssü gibi kullanılıyor. Sadece arkadaşına takılıp bu mekâna gelen ve daha önce hiç alakası olmayan gençler, bir anda bu batağın içinde kendilerini bulmuşlar. Bu gençlere yazık değil mi? Kimse ‘benim çocuğum kullanmıyor' demesin. Hep birlikte elbirliği ile hareket etmezsek, bu problem ilimizde gittikçe içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Düşünce Akademisi olarak bu problemin minimize edilmesi için bu işin dinamosu olduk. Gecemizi gündüzüme kattık. Ev ziyaretlerinden, paylaşımlarımızdan ve bu gençlerimizi tedaviye ikna gibi birçok çalışma yaptık. TOKİ mevkiin de bulunan AFAD konutlarına bir çare bulunması gerektiğini her platform da ifade ettik. Allah'a şükürler olsun ki sesimizi duyurabildik. Yine dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a ulaşıp Bitlis'e bir AMATEM ve ÇEMATEM kurulması için talepte bulunduk. Bakan bu talebimiz için gerekli çalışmaların yapılması emrini verdi. Yine önceki dönem Milletvekilimiz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'de sesimize kulak verip AMATEM ve ÇEMATEM'i yatırım programlarına aldırdı. Şu an temelleri atılmış olup, en kısa zamanda hizmet vermeye başlamasını umuyoruz. Recep Akdağ ve Vedat Demiröz'e teşekkür ederiz. İlimizdeki tescili yapıların daha hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Kültür Bakanlığının eski bürokratlarından Milletvekilimiz Cemal Taşar da konu ile yakından ilgilenmekte ve bu tescili yapıların rehabilitasyonu ile ilgili ciddi bir mesai harcamaktadır. Vekilimiz Cemal Taşar Beye de destekleri için minnettarız. İnsanlar bana diyor ki ‘bu madde bağımlılarının yanlarına gidiyorsun.' Bu gençlerden zarar geleceğine inanmıyorum. İnanın yanlarına gittiğim vakit bazen üşüdüğümü gördüklerinde kendi titremelerini unutup kabanlarını üstüme sarıyorlar. Bu zehri Bitlis'ten söküp atmak için herkesi topyekûn seferber olmaya davet ediyorum. Geç olmadan harekete geçmeliyiz. Unutmayalım ki yarın çok geç olabilir” dedi.