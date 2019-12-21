Sular alt?nda kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanlar? ta??n?yor

Batman'da yap?lacak olan Il?su Baraj?'n?n tamamlanmas?yla birlikte bir k?sm? sular alt?nda kalacak olan Hasankeyf il?esinde bir yandan tarihi eserler ta??n?rken di?er yandan ise hayvanseverler taraf?ndan sular alt?nda kalacak b?lgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar ta??n?yor.

Hayvan Haklar? Federasyonu (HAYTAP) taraf?ndan Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi Veteriner ??leri ve Batman'da faaliyet g?steren HAYTAP ?yesi Sahipsiz Hayvanlar Derne?i (SAHADER) taraf?ndan k?sa s?re sonra baraj sular? alt?nda kalacak olan b?lgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar i?in ?al??ma ba?lat?ld?. Aralar?nda veteriner hekim ve g?n?llerin yer ald??? yakla??k 10 ki?ilik HAYTAP g?n?ll?s? ekiple ger?ekle?tirilen ?al??ma kapsam?nda sular alt?nda kalacak olan alanda bulunan bir?ok sahipsiz kedi ve k?pek b?lgeden al?narak g?venli b?lgelere ta??nd?. Ayn? zamanda k?s?rla?t?rma i?lemlerinin de yap?ld??? ?al??malarda bir yandan tarihi eserler ta??n?rken, di?er yandan ise hayvanseverler taraf?ndan sahipsiz hayvanlar b?lgeden bir bir ta??n?yor. ?u ana kadar 20 kadar kedi ve k?pek b?lgeden al?n?p g?venli b?lgelere b?rak?l?rken, ?al??malar?n b?lge tamamen sular alt?nda kalana kadar devam edece?ini belirtildi.

B?lgede ger?ekle?tirilen ?al??malarla ilgili bilgi veren HAYTAP bas?n s?zc?s? ?ule Baylan, ?al??malar?n yakla??k bir haftad?r devam etti?ini s?yledi. HAYTAP ?nc?l???nde ger?ekle?tirilen ?al??malara Tatvan Belediyesinin ara? ve personel, Batman Belediyesinin ise ameliyathane ve bak?m evi deste?i sundu?unu ifade eden Baylan, desteklerden dolay? te?ekk?rlerini ileterek, ?HAYTAP olarak ba?latm?? oldu?umuz bu ?al??mam?z yakla??k bir haftad?r devam etmektedir. ?al??malar kapsam?nda ?uana kadar yakla??k 20 kadar kedi ve k?pe?i b?lgeden al?p g?n?ll?lerimizin de bulundu?u g?venli b?lgelere ta??d?k. Bu ta??ma i?lemleri s?ras?nda ayn? zamanda k?s?rla?t?rma i?lemlerini de e? zamanl? olarak ger?ekle?tirdik. Buradaki ?al??malar?m?z HAYTAP ?nc?l???nde Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi Veteriner ??leri ve yine Batman'da faaliyet g?steren HAYTAP ?yesi Sahipsiz Hayvanlar Derne?i SAHADER'in destek ve katk?lar?yla y?r?t?l?yor. Ayr?ca; Batman, Diyarbak?r ve Siirt Tar?m ve Orman M?d?rl?kleri de ?al??mam?za ara? deste?i sunuyor. Katk?lar?ndan dolay? Tatvan Belediye Ba?kan? Mehmet Emin Geylani'ye ve destek sunan di?er t?m kurum, kurulu? ve g?n?ll?lerimize katk?lar?ndan dolay? te?ekk?r ediyoruz. Bu manada ?al??malar?m?z b?lge tamamen sular alt?nda kalana kadar devam edecektir. Bu ?al??malar?m?za destek sunmak isteyen yada b?lgede gelin bu hayvan? da kurtar?n demek isteyen olursa HAYTAP web sitesi ?zerinden bizlere ula?abilirler? diye konu?tu.