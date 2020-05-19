İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taburcu edilen hastaların kaldıkları odalar dezenfekte ediliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilen Tatvan Devlet Hastanesinde taburcu olan hastaların kaldıkları odalar dezenfekte edilip ardından ilaçlama yapıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurt genelinde olduğu gibi Tatvan'da da sıkı tedbir ve önlemler aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilen Tatvan Devlet Hastanesinde bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Şimdiye kadar bir çok vakaya hizmet veren ve iyileşen hastaları bir bir taburcu ediyor. Bu kapsamda; taburcu olan hastaların kaldıkları odalar ise dezenfekte edilip ardından ilaçlama yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.