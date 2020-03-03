Tarihi binada bebek ve çocuk kütüphanesi

Türkiye'nin 2'nci ve bölgenin ilk müstakil ‘Bebek ve Çocuk Kütüphanesi', 110 yıllık geçmişin izlerini taşıyan 3 katlı binanın tarihi dokusuna uygun olarak tasarlandı. Taş Mahallesi'nde müstakil binada oluşturulan kütüphaneden ilk kez 0-3 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor. Okulöncesi öğretmenleri ve stajyer öğrenciler tarafından burada 0-3 yaş grubunu kapsayan çocuklara fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanede öğrenciler için sanat atölyesi, bilişim sınıfları, okuma, ders çalışma ve sinema salonları oluşturuldu. Ayrıca çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynler ise erken çocukluk dönemi aile eğitimi alıyor.

“Burası 110 yıllık tescilli sivil mimari yapılarımızdan bir tanesidir”

Erken çocukluk dönemi gelişim sürecine katkı sağlayacak bu kütüphanede çocuklar aileleriyle hem hafta içi hem de hafta sonu vakit geçirebiliyor. Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, önce binada restorasyon çalışması yaptıklarını, daha sonra projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gencan, “Burası 110 yıllık tescilli sivil mimari yapılarımızdan bir tanesidir. Burası boş bir binaydı. Biz daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşerek ilimizde büyük bir ihtiyaç duyduğumuz ‘Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin yapılması için proje çalışmalarına başladık. Önce binada restorasyon çalışması yaptırdık ve ardından projeyi gerçekleştirdik. Binamız 3 katlıdır. Binamızın en güzel özelliği ise her katın birbirinden ayrı olmasıdır. Alt katta bebek bölümü, orta katta okulöncesi ile ilkokul ve üst katta da ortaokul bölümlerine ayırdık. Bebek bölümünde 0-3 yaş grubu çocuklarımızın okulöncesi eğitim alabileceği, aileleriyle gelebileceği, çocuk gelişim öğretmenleri ve öğrencilerinin de bir arada bulunduğu birçok şeyi yapacakları alanlar olarak tasarladık. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz proje kapsamında okulöncesi öğretmenlerimiz haftanın belirli günlerinde gelip çocuklarımıza eğitim ve etkinlikler düzenliyorlar. Aynı zamanda Bitlis Eren Üniversitesinden de projemiz için destek aldık. Üniversitenin çocuk gelişimi bölümü öğrencileri de stajlarını burada yapıyor. Hocalarımızla beraber burada bebekler ile çocukların eğitim ve gelişimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Orta katta okuma atölyeleri, bilişim sınıfı, sinema odası, okuma alanları, ders çalışma bölümleri ve oyun alanlarının hepsi mevcuttur. Bunları bu şekilde planladık. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz yeni protokol kapsamında drama, İngilizce, matematik ve diğer derslerle ilgili hafta içi ve hafta sonu kurs çalışmaları yapıyoruz. Üst katta ise özellikle sınava hazırlanan 7 ve 8'nci sınıf öğrencilerimiz için daha çok ders çalışma alanları yaptık” diye konuştu.

“Aynı zamanda annelerimize eğitim veriyoruz”

Kültür ve Turizm Müdürü Gencan, çocukların gelişimi için annelerin eğitiminin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bebek bölümünü müstakil olarak yaptık ve aynı zamanda bahçeye sıfır. Yaz döneminde bahçede çeşitli etkinlikler ve oyun alanları planlıyoruz. Amacımız çocuklarımız ve anneleri bir arada olsun. Hem annelerimizin hem de çocuklarımızın gelişimini sağlıyoruz. Haftanın belirli günlerinde öğretmenler ve öğrenciler, ailelerle iletişim kurup çocuklarımız için hangi etkinlikleri yapacaklarına karar veriyorlar. Çocukların gelişimi için annelerin eğitiminin çok önemli olduğundan bahsediyoruz. Burada aynı zamanda annelerimize eğitim veriyoruz. Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmaları için çabalıyoruz” dedi.

Çocukları ile beraber kütüphaneye gelen anne Emel Sulaç da, çocuklarıyla kütüphaneye sürekli geldiğini belirterek, “Burası Türkiye'nin ikinci müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi, sebep olanlardan Allah razı olsun diyorum. Haftanın belli günlerinde geliyoruz. Çocuklarımla ben burada etkinlikler yaparken, yukarı katta kızım ödevlerini yapıyor ve okuma yapıyor. Belli günlerde de kızımla geliyoruz, eğitici oyunlara katılıyoruz. Çok güzel bir uygulama, çok memnunuz” ifadelerini kullandı.