Tarihi İşletme Oteli restore ediliyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde birçok devlet büyüğünün misafir edildiği tarihi İşletme Oteli. hizmete açılmak üzere restore ediliyor.

2006 yılında Tatvan Belediyesi bünyesine geçen ve uzun yıllardır atıl bir durumda olan tarihi İşletme Oteli, Tatvan Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan proje kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanacak. Tatvan'da 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve Tatvan'ın önemli simgelerinden biri olan tarihi İşletme Otelinin tekrardan ilçeye kazandırılması DAKA tarafından projelerinin onaylandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “İşletme Oteli, 1947 yılında yapıldı. Yıllarca devletin her kademesinden siyasetçi ve bürokrata da ev sahipliği yaptı. Ne yazık ki otelde çıkan yangında ahşap aksamı tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Uzun yıllar boş ve yıkılmaya terk edilen tarihi otelimiz için DAKA'ya verdiğimiz proje kabul edildi. DAKA restore çalışmalarının ardından iç döşeme çalışmalarını da tamamlayarak belediyemize teslim edecek. İnşallah tarihi işletme otelimizi tekrardan ilçemize kazandıracağız ve tekrardan devlet erkanımızı ve konuklarımızı misafir edeceğiz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Vedat Demiröz'e ve Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ederim” dedi.

Tarihi İşletme Oteli, 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yapılarak, yıllarca Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdikten sonra özel işletmeye devredildi. Özel işletmeyle sözleşmenin tamamlanmasıyla tekrar Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü bünyesinde kalan İşletme Oteli, bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Geçmiş yıllarda çıkan yangında ise otelin ahşap kısımları tamamen kül olmuş ve otel 2006 yılında Tatvan Belediyesine devredilmişti.