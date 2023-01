Tarihi kent Ahlat'a ilgi artıyor

Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi, 2022 yılında 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere Ahlat'taki kümbetler, kaleler ve diğer tarihi mekanlar son yıllarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere Ahlat'taki tarihi mekanlardaki ziyaretçi yoğunluğunun her yıl katlanarak arttığını söyledi. Resmi rakamlara göre Ahlat Müzesini ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 2021 yılında 58 bin 77 kişinin ziyaret ettiğini belirten Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, bu rakamın 2022 yılı sonu itibariyle iki kat artarak 112 bin 887 kişiye ulaştığını söyledi. Resmi olmayan rakamlarla birlikte Ahlat'ı 2022 yılında ziyaret eden kişi sayısının 150 bin ile 200 bin bandında olduğunu ifade eden Ercek, “2022 yılında müzemizi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı resmi verilere göre toplamda 112 bin 887 kişi ziyaret etti. 2021 yılında Ahlat'ı 58 bin 77 kişi ziyaret etmişti. Bu rakamları bir önceki yılla kıyasladığımızda tam iki katı bir ziyaretçi artışının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu artışın sebebi her yıl düzenli olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının devam etmesi, mezarlığın güzel bir silüete kavuşmasıdır. Bunun dışında bakanlığımızın yapmış olduğu çevre düzenleme çalışmaları mezarlık için bir artı olduğunu görüyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 26 Ağustos'ta 1071 kutlamalarında Ahlat'ı ziyaret etmesi ve buna paralel olarak halkın rağbet göstermesinin ziyaretçi sayısındaki artışa etki ettiğini görüyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın Ahlat'a ilgisi, dikkatleri buraya çekti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat olan ilgisinin dikkatleri buraya çevirdiğini ve önümüzdeki yıllarda bu ziyaretçi sayısının daha da artacağını öngördüklerini belirten Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat'a yapılan hizmetler ve yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da Ahlat'a yapmış olduğu ziyaretleri bir gelenek haline getirmiştir. Her yıl Ahlat'a geliyor ve dolayısıyla gelişiyle beraber halkın rağbeti ve ilgisi de artıyor. Ahlat'ın ‘Sakin Şehir (Cittaslow)' unvanına sahip olması ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alması uluslar arası arenada tanınırlığını artırmaktadır. Bu da Ahlat'a gelen ziyaretçi sayısının her yıl katlanarak artmasına etki ediyor."