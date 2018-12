Tarihi Selçuklu Mezarlığı beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz gelinliğini giydi.

Her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Ahlat Selçuklu Mezarlığı, yağan kar ile birlikte adeta beyaz gelinliğini giydi. İlçede sabah saatlerinde yoğun şekilde yağan kar kenti beyaza bürürken, yaklaşık 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 200 mezar taşı ve üzerilerindeki yazılar, kabartmalar ile oymalar da karla kaplandı. Her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de görkemini koruyan, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ahlat Selçuklu Mezarlığı, kar yağışından sonra oluşturduğu görüntüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Her biri çeşitli ayet, geometrik şekil, figür içeren binlerce abidevi mezar taşı, karla bütünleşmesiyle muhteşem güzellikte görüntüler ortaya çıktı. Ayetlerin adeta dantel gibi işlendiği mezar taşlarının bulunduğu mezarlık, şu sıralar kartpostallık görüntüler için en ideal mekanların başında geliyor. Boyu 3 metreyi bulan tek parça mezar taşları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığının kar altındaki güzelliği ise görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra içerisinde barındırdığı yüzlerce tarihi eseri ile de tanınan bir turizm merkezi olan Selçuklu Mezarlığı, özellikle ilçede en çok ilgi gören tarihi yapıların başında geliyor. Bu güzellikler, bembeyaz kar ile bütünleşince görülmeye değer muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

Öte yandan, yaz - kış fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinin başında gelen Selçuklu Mezarlığı, usta ve amatör fotoğrafçılarının fotoğraf karelerinde adeta ölümsüzleşirken, ilçenin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor.