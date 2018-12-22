Tarım Müdürlüğünden hayvan işletmelerine ziyaret

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Şener Kalya, Hayvan Sağılığı Şube Müdürü ve çalışanlarıyla Bitlis merkez ve köylerinde hayvancılık işletmelerine ziyarette bulunarak 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri kapsamında yapılan tespit çalışmalarına katıldı. Hayvan sahipleri ile tek tek sohbet eden Kalya, yetiştiriciler tarafından yapılan başvuru listeleri kapsamında küpe numaralama çalışmalarına başlandığını belirtti. Kalya, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından il müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından il ve ilçe müdürlüğü personelleri koyun-keçi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde desteklemelere esas koyun ve keçilerin küpe numaralarından tespit çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “2018 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uymaları halinde, 2 kasım 2018 tarihi itibariyle 15-120 ay arası yaşta olan dişi hayvanları için, hayvan başına 25 TL destek ödemesi alabileceklerdir” dedi.