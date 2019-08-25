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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile EGM Daire Başkanları Ahlat'ta

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Daire Başkanlarının Ahlat’ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Daire Başkanlarının Ahlat'ı ziyaret etti.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Ahlat Avrasya Kültür Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi'nin 948. Yılı dolayısıyla Ahlat'a geldi. Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında karşılanan heyet, Mezarlığın tarihi ve kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'dan bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet daha sonrasında şenliklerin yapıldığı Çarho Mesire Alanını gezdi.

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