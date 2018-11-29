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Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekibi, fırınları denetledi.


İl müdürlüğüne yeni atanan Şener Kalya, ekiplerle birlikte denetimlere çıktı. Birinci önceliklerinin tüketicilerin güvenilir gıda ile buluşması olduğunu belirten Kalya, bundan sonra sıklıkla denetimleri sürdüreceklerini söyledi. Kalya, "Her insanın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilme hakkı vardır. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca üretimde kullanılan ya da satışı yapılan gıda maddelerinin kalitesinin tek başına yeterli olmayacağı, bunun yanında işletme hijyeni ve personel eğitim ve hijyeni de çok önemlidir" dedi.


Denetimlerde iş yerlerinde gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dökme ürünler, izlenebilirlik, personel hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, yürürlükteki mevzuat konularında iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına bilgilendirme yapılırken, ekmek gramajının mevzuata uygun olup olmadığı da kontrol edildi.

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